Разин влепил пощечину Малахову из-за продажной передачи

Андрей Разин высказался в адрес всеми известного журналиста. Мужчина пригрозил Андрею Малахову и пообещал раскрыть все личные подробности из его жизни, если тот выпустит в эфир выпуск о легендарной группе "Ласковый май".

Напомним, скандальный продюсер неоднократно принимал участие в судебных спорах, отстаивая честь своих воспитанников. На этот раз Андрей Разин сменил тактику и пустился во все тяжкие. Шоумен начал публично угрожать телеведущему Андрею Малахову, прикрываясь ошеломляющими данными.

Об этом он сообщил в личном блоге в "Инстаграм". Там представитель и рассказал, что вчера ночью прошли очередные съемки в студии передачи "Привет, Андрей!". По словам Разина, журналисты покусились на самое святое – группу "Ласковый май". Известно, что продюсер всю свою сознательную жизнь работал с молодыми и перспективными мальчишками.

Андрею Разину подчеркнул, что все гости телевизионного выпуска и сам ведущий лишь очерняют часть и память о легендарном коллективе.

"Андрей, имей ввиду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них волосы на голове зашевелятся", – высказался шоумен.

Более того, Разин сослался на некомпетентность российского телевидения, с которым уже несколько лет подряд он судится. Продюсер зарекся отслеживать программу с нотариусом и фиксировать ее для того, чтобы назойливые комментаторы не написали, что подобного репортажа не было в эфире.