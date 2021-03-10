Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой

Родные решили не давать комментариев по поводу здоровья артистки. Уже долгие месяцы фанаты не знают, что на самом деле происходит со звездой сериала "Моя прекрасная няня". Сведений о состоянии актрисы почти нет, лишь иногда в прессе появляется информация от знакомых и друзей знаменитости.
Например, продюсер Олеся Сазыкина заявила, что, несмотря на плохое самочувствие, Анастасия Заворотнюк разговаривает по телефону с близкими. Также актриса почти каждый день общается со своим батюшкой. Вероятно, когда врачи бессильны, остается только верить в чудо и надеется на то, что болезнь отступит.
Напомним, ранее рунический провидец Игорь Вечерский заявил о сложностях со здоровьем Анастасии Заворотнюк. По словам экстрасенса, помимо онкологии актрису мучают психологические проблемы. Как отметил маг, в последнее время состояние артистки сильно ухудшилось, и высока вероятность, что ситуация обернется не в лучшую сторону.
Болезнь сказывается и на детях Анастасии Заворотнюк. Недавно дочь актрисы Анна в личном блоге поделилась сложностями, с которыми столкнулась семья в связи с тяжелым состоянием звезды. "Мне невероятно тяжело. Огромная дыра в груди. Она становиться то меньше, то заполоняет все тело", – написала девушка.
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