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Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой

Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой

Анастасия Заворотнюк пропала с радаров около полутора лет назад. Звезда резко перестала выходить на сцену и появляться на публике. Как выяснилось позднее, у актрисы обнаружили опухоль мозга.
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Родные решили не давать комментариев по поводу здоровья артистки. Уже долгие месяцы фанаты не знают, что на самом деле происходит со звездой сериала "Моя прекрасная няня". Сведений о состоянии актрисы почти нет, лишь иногда в прессе появляется информация от знакомых и друзей знаменитости.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Например, продюсер Олеся Сазыкина заявила, что, несмотря на плохое самочувствие, Анастасия Заворотнюк разговаривает по телефону с близкими. Также актриса почти каждый день общается со своим батюшкой. Вероятно, когда врачи бессильны, остается только верить в чудо и надеется на то, что болезнь отступит.

Напомним, ранее рунический провидец Игорь Вечерский заявил о сложностях со здоровьем Анастасии Заворотнюк. По словам экстрасенса, помимо онкологии актрису мучают психологические проблемы. Как отметил маг, в последнее время состояние артистки сильно ухудшилось, и высока вероятность, что ситуация обернется не в лучшую сторону.

Болезнь сказывается и на детях Анастасии Заворотнюк. Недавно дочь актрисы Анна в личном блоге поделилась сложностями, с которыми столкнулась семья в связи с тяжелым состоянием звезды. "Мне невероятно тяжело. Огромная дыра в груди. Она становиться то меньше, то заполоняет все тело", – написала девушка.

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Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2021, 18:41 Источник: Popcake • Требует проверки
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