Дочь онкобольной Заворотнюк заявила об огромной дыре в груди: Мне невероятно тяжело

Все это время близкие никак не комментируют состояние актрисы, поэтому слухов и сплетен о ее здоровье великое множество. В личном блоге дочь Анастасии Заворотнюк постаралась объяснить, почему ни она, ни родственники не хотят рассказывать подробности болезни.
По словам Анны, ей надоели звонящие журналисты, которые постоянно простят прокомментировать состояние родительницы, также она устала от редакторов всевозможных шоу, куда ее зовут, предлагая деньги. "Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах", – пишет дочь Анастасии Заворотнюк.
Именно поэтому девушка никогда не поднимает тему болезни артистки ни в своем блоге, ни в других публичных пространствах. По словам Анны, ей каждый раз больно, когда очередной нетактичный человек норовит узнать подробности состояния онкобольной актрисы.
Как отметила дочь Анастасии Заворотнюк, эта боль всегда с ней – каждый день и каждую минуту. Чтобы хоть как-то облегчить свое состояние, девушка регулярно посещает психолога.
"Мне невероятно тяжело. Огромная дыра в груди. Она становиться то меньше, то заполоняет все тело", – пишет Анна.
Свой крик души наследница актрисы сопроводила фотографией с мамой. По словам девушки, снимок сделан в 2017 году в момент абсолютного счастья. На кадре Анастасия Заворотнюк сидит в машине рядом с дочкой и улыбается.
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