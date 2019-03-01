47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой

27 февраля состоялась ежегодная церемония награждения звезд "Пара Года-2019", учрежденная главным редактором журнала MODA topical Оксаной Федоровой, где были названы имена самых ярких и успешных звездных пар российского шоу-бизнеса. Ведущими стали актриса Анастасия Заворотнюк и ее муж. фигурист Петр Чернышев. Специально для грандиозного мероприятия артистка выбрала эффектное светлое платье с перьями, искусно задрапированное на животе.