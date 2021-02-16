Вид истощенной Заворотнюк вызвал оторопь: Не узнала сразу

Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк отправилась отдыхать в Дубай. Анна делится с подписчиками кадрами из отпуска, однако некоторые снимки вызывают опасение за здоровье девушки.

Накануне блогер показала несколько кадров, сделанных на фоне симпатичного интерьера. Девушка позирует полубоком в зеркале. Стоит отметить, что лицо Анны выглядит довольно странно, оно кажется неестественно узким.

Подписчики также обратили на это внимание, уточнив у дочери Анастасии Заворотнюк, все ли с ней в порядке. По мнению поклонников, вид у девушки истощенный. Впрочем, не обошлось и без вопросов про здоровье матери. "Что с лицом? вид истощенный (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не узнала сразу", "Анечка, где маму увидеть, как она?" – написали в комментариях.

Однако большинство отметило красоту Анны Заворотнюк, сравнив ее с куклой Барби. "Красота, мы любуемся !", "Классная такая Анюта!", "Роскошная прическа", "Надо же так выглядеть красивее барби", – заявили поклонники.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно полтора года назад. Актриса резко пропала с экранов, а позднее появилась информация о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с онкологией. Семья артистки никак не комментирует ситуацию.

Ранее рунический провидец Игорь Вечерский рассказал о том, что ждет Анастасию Заворотнюк в ближайшем будущем. По словам экстрасенса, болезнь звезды будет прогрессировать. Также он отметил, что у актрисы есть ряд психологических проблем.