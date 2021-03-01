Обнаженная грудь 51-летней Дженнифер Лопес вызвала рвотный рефлекс

51-летняя Дженнифер Лопес ошарашила подписчиков своего "Инстаграм" смелым селфи в купальнике. На снимке она предстала в слитном бело монокини с глубоким декольте. На ее голове красовалась фирменная высокая букля. Певица сфотографировалась в отражении зеркала.
Напомним, в июле Дженнифер Лопес отметит свое 52-летие. Однако она даст фору многим молодым коллегам по сцене. Постановки ее танцев всегда эпатажны, сексуальны, энергичны. Она выкладывается на сцене на полную катушку. При этом артистка выглядит гармонично, не вульгарно и не вызывающе.
При всем своем обаянии мать, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес уверяет, что никогда не делала ботокс и пользуется только натуральными продуктами для красоты и здоровья.
«Да это же что-то нереальное! У меня просто кровь из глаз от такой красоты!», «Боже, одни мышцы», «Вот это физическая форма!», «Вот как такое возможно в 51!?», «И вам 51??», – написали ей в комментариях фолловеры.
Однако не всем понравилась обнаженная фигура голливудской дивы. Кто-то из американцев оставил злобный смайлик с изображением рвотного рефлекса.
Напомним, в прошлом году Джей Ло с возлюбленным Алексом Родригесом отдохнула на юге Франции. Голливудская пара, объявившая о помолвке, арендовала роскошную яхту.
До этих отношений актриса состояла в браке с Марком Энтони, Крисом Джаддом, Охани Ноа. Пословам самой звезды, жить одной гораздо проще.
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