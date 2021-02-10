Дженнифер Лопес лишилась волос

Певица снялась для обложки мартовского выпуска журнала Allure с новой прической. Соответствующий кадр она выложила на своей странице в "Инстаграм".
На размещенном в соцсети фото 51-летняя актриса запечатлена с короткой стрижкой пикси. На лицо Дженнифер Лопес нанесен макияж в пудровых тонах. Образ она дополнила массивными серьгами с крупными камнями.
Поклонники по-достоинству оценили внешний вид певицы и выразили свой восторг в комментариях. "Эта прическа смотрится на тебе отлично! Все, что я могу сказать: боже мой!", "Ты такая потрясающая", "Мне нравится твой новый образ", – написали они.
Напомним, в январе фигура Дженнифер Лопес в бикини на пляже удивила поклонников. Звезда предстала во время отпуска в белом купальнике и солнцезащитных очках. Фанаты отметили, что с годами звезда Голливуда только хорошеет.
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