Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Воскресенье
28 февраля
Лента новостей
02:00
Вскрылись итоги шоу "Холостяк" с рэпером Тимати
00:03
Цена славы: Дочь Анне Вески затаила на мать горькую обиду
21:57
"Это все родное и близкое": Добрынин из "Сватов" раскрыл правду о роли Митяя
20:05
"Все расстроилось": стало известно о срыве свадьбы Бабкиной с возлюбленным
18:06
Оскорбленная Семенович объявила войну известному футболисту
17:45
"Она не зовет в ЗАГС": Сергей Астахов не готов распрощаться с холостяцкой жизнью
17:30
Стало хуже: заразившуюся коронавирусом Лядову перевели в реанимацию
17:12
Бочкарева готовится к рождению ребенка после скандала с наркотиками
16:53
Певцов призвал избавить россиян от "потных" передач Малахова
16:47
"Лишнего больше нет": Дарья Мороз подвела итоги недельного голодания
16:41
Седокова устроила скандал на съемках федерального канала
16:04
Изувеченную звезду "Уральских пельменей" возят на инвалидной коляске
16:02
Названы причины внезапного падения рубля
15:49
"Не моногамная": Отар Кушанашвили назвал причины развода
15:23
Тюльпанова впервые вышла на связь после сообщения о попытке самоубийства
15:19
Есть чем гордиться: Молодящаяся Успенская увеличила пятую точку
15:17
На муниципальных выборах в Кемеровской области нарушений не зафиксировано
14:41
"Отрубили часть тела": Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о семейной трагедии
14:12
"Угрожали набить морду": на возлюбленную Данко посыпались проклятия из-за слов об алиментах
13:34
Сенатор Пушков отреагировал на заявление Байдена о принадлежности Крыма: Не ему решать
12:50
"Алла, я без сил": сжираемый раком Юдашкин обратился к Пугачевой
12:32
Жена Николаева покрыла соседей отборным матом
11:59
СМИ сообщили о крушении российского вертолета в Сирии
11:53
Кушанашвили оказался на волосок от смерти
11:33
"Красивая обертка с гнилой начинкой": бывший возлюбленный Бузовой излил душу
11:19
Врач рассказал о тяжелом последствии ковида
10:54
Любовный треугольник: Ани Лорак поделилась личной драмой
10:52
Мягков перед смертью стал жертвой дерзкого преступления
10:48
"А как же дети?": Басков публично пристыдил сбежавшего из дома Лазарева
10:16
Поражение 75% легких: Лядову срочно доставили в больницу
09:53
Зеленский запутался в своих преступлениях – депутат Рады Кива
08:36
"Грусть в глазах": Замужняя Глюкоза заговорила о расставании
06:29
Орлова с ножом в руках обхватила малыша
04:53
Довольная Толкалина прижалась к Прилучному с кривой губой
02:34
"Никогда никому в этом не признавалась": Хилькевич раскрыла интимный секрет
00:21
"Не пахнет и не гадит": Гном Гномыч показал видео с младшим братом от Плющенко и Рудковской
22:07
Слухи о жестоком обращении Божены Рынски с ребенком обросли новыми подробностями
20:19
"А что тут не так?": извращенец Панин набросился на россиян после травли
18:14
Сын-фрик Яковлевой сцепился с девушкой из-за резких обвинений
17:54
"Собираете вещи?": экс-жене Аршавина после комы напомнили о необходимости съехать
17:52
Умер олимпийский чемпион Александр Клепиков
17:46
Чехова сообщила о главных ошибках в жизни
17:37
Басков подарил 20 тысяч долларов заклятому врагу
17:30
У него нет денег даже на хлеб: Кушанашвили потрясло матерное сообщение Агутина
17:26
"Следует держаться подальше": Затравленный упреками о сыне Шепелев опустился до хамства
17:25
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
15:49
"Спасибо, Господи": Пугачева после преображения навестила онкобольного Юдашкина
15:30
Политолог Почобут о назначении сына Лукашенко на новую должность: Силовики полетели со своих мест
14:54
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
14:41
Вскрылись подробности тайного общения принца Гарри с Елизаветой II
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жена Николаева покрыла соседей отборным матом
Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
"Красивая обертка с гнилой начинкой": бывший возлюбленный Бузовой излил душу
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
Политолог Почобут о назначении сына Лукашенко на новую должность: Силовики полетели со своих мест
Шоу-бизнес
Вскрылись итоги шоу "Холостяк" с рэпером Тимати

Вскрылись итоги шоу "Холостяк" с рэпером Тимати

Рэпер Тимати. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Появились слухи об исходе шоу "Холостяк" с рэпером Тимати, который определит перспективу личной жизни артиста. Предполагается, что звездный мужчина принял участие в проекте лишь ради пиара.
прочитано 598 раз

Восьмой сезон шоу "Холостяк" стартует на экранах уже 7 марта. Главным героем новой части проекта стал 37-летний рэпер Тимати, который расстался с моделью Анастасией Решетовой в сентябре 2020 года. Претенденток на место в своем сердце артист выбирал лично, довольствуясь отсутствием штампа в паспорте. Съемки шоу проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, несмотря на пандемию коронавируса. Хотя участники шоу должны хранить в секрете ключевые моменты проекта, итоги съемок все равно просочились в Сеть. По слухам, в финальном выпуске "Холостяка" рэпер Тимати не выберет ни одну девушку для начала романтических отношений.

ПО ТЕМЕ

Сказала "Да": Тимати с букетом в руках сделал предложение 26-летней модели

Не отболело? Решетова опасается новых отношений после Тимати

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

"Считаю, что для мужчины возраст нормального становления после 25, а в идеале после 30 лет.", — объявил главный холостяк страны на проекте. Он признался, что редко признавался в любви девушкам. Мужчина сообщил, что пришел на шоу ради того, чтобы перевернуть многие свои планы. Тем не менее россияне поговаривают, что Тимати решился на участие в рейтинговой программе лишь ради шумихи.

Напомним, что в прошлом артист никогда не был женат, хотя бывшие избранницы подарили ему детей. У рэпера Тимати есть шестилетняя дочь Алиса от Алены Шишковой и годовалый сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 1 марта 2021, 02:00 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость636813
Пожаловаться Ответить
Его от армии освободили как психбольного, какая ему свадьба. Девки, вы рехнулись, "Певца Тимати освободили от службы в армии по причине психической неуравновешенности, пишет «МК», а вовсе не из-за большого количества татуировок, чрезмерное их количество может послужить поводом для дальнейших обследований у психиатра. "
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Изувеченную звезду "Уральских пельменей" возят на инвалидной коляске

Актрисе наложили швы
Шоу-бизнес

"Хочу поговорить откровенно": Савичева шокировала поклонников

Певица высказалась о своем позоре
Шоу-бизнес

Певцов призвал избавить россиян от "потных" передач Малахова

Актер высказался о современной культуре
Шоу-бизнес

Есть чем гордиться: Молодящаяся Успенская увеличила пятую точку

Любовь Залмановна похвасталась результатом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+