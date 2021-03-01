Вскрылись итоги шоу "Холостяк" с рэпером Тимати

Появились слухи об исходе шоу "Холостяк" с рэпером Тимати, который определит перспективу личной жизни артиста. Предполагается, что звездный мужчина принял участие в проекте лишь ради пиара.

Восьмой сезон шоу "Холостяк" стартует на экранах уже 7 марта. Главным героем новой части проекта стал 37-летний рэпер Тимати, который расстался с моделью Анастасией Решетовой в сентябре 2020 года. Претенденток на место в своем сердце артист выбирал лично, довольствуясь отсутствием штампа в паспорте. Съемки шоу проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, несмотря на пандемию коронавируса. Хотя участники шоу должны хранить в секрете ключевые моменты проекта, итоги съемок все равно просочились в Сеть. По слухам, в финальном выпуске "Холостяка" рэпер Тимати не выберет ни одну девушку для начала романтических отношений.

"Считаю, что для мужчины возраст нормального становления после 25, а в идеале после 30 лет.", — объявил главный холостяк страны на проекте. Он признался, что редко признавался в любви девушкам. Мужчина сообщил, что пришел на шоу ради того, чтобы перевернуть многие свои планы. Тем не менее россияне поговаривают, что Тимати решился на участие в рейтинговой программе лишь ради шумихи.

Напомним, что в прошлом артист никогда не был женат, хотя бывшие избранницы подарили ему детей. У рэпера Тимати есть шестилетняя дочь Алиса от Алены Шишковой и годовалый сын Ратмир от Анастасии Решетовой.