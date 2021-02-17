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Сказала

Сказала "Да": Тимати с букетом в руках сделал предложение 26-летней модели

Тимати. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рэпер Тимати расстался уже с двумя моделями, матерями своих детей. С Аленой Шишковой он порвал после рождения дочери, с моделью Анастасией Решетовой – после рождения сына Ратмира. Теперь рэпер, похоже, снова в активном поиске.
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Тимур Юнусов заявился с букетом заявился на фотосессию 26-летней модели Дарьи Погадаевой и сделал ей предложение участвовать в шоу "Холостяк". Конечно, она не раздумывая ответила "Да".

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Так как сердце Тимати официально свободно, многие поклонники могут подумать, что Дарья его новая возлюбленная. Однако делать выводы пока рано, пишет Peopletalkru.

В своем "Инстаграм" Дарья уже ликует от того, что Тимати сам позвал ее участвовать в шоу. Она рассказала радостную новость своим подписчиков, которых теперь безусловно станет больше.

"Не думала, что в моей жизни все-таки случится реалити-шоу, но хочу с радостью сообщить Вам, что я действительно стала участницей нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ. Тимур лично пригласил меня", – написала модель.

Дарья Погадаева родилась в городе Ревда Свердловской области. После школы она училась в колледже и в Уральском государственном горном университете на экономическом факультете.

Модель участвовала в различных конкурсах красоты и стала "Мисс Екатеринбург". После этого Дарья переехала в Москву и училась в высшей школе кино и телевидения Останкино. Скорее всего, после участия в шоу "Холостяк" Дарью ждет блестящая карьера. Во всяком случае, так бывает с большинством выпускниц шоу.

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Автор: 17 февраля 2021, 17:09 Источник: Peopletalk • Требует проверки
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