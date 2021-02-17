Сказала "Да": Тимати с букетом в руках сделал предложение 26-летней модели

Рэпер Тимати расстался уже с двумя моделями, матерями своих детей. С Аленой Шишковой он порвал после рождения дочери, с моделью Анастасией Решетовой – после рождения сына Ратмира. Теперь рэпер, похоже, снова в активном поиске.

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