Не отболело? Решетова опасается новых отношений после Тимати

Бывшая избранница рэпера Тимати приоткрыла завесу личной жизни. Анастасия Решетова все еще не смогла найти замену экс-возлюбленному.

Отношения рэпера Тимати и Анастасии Решетовой закончились в разгар пандемии в 2020 году. Поклонники пары надеялись, что артист возьмет ситуацию в свои руки и помирится с матерью своего сына, но их ожидания не оправдались. Пока звездный мужчина участвует в шоу "Холостяк" и вовсю очаровывает красивых девушек, Анастасия Решетова только присматривается к потенциальным бойфрендам. Экс-возлюбленная рэпера Тимати не решается начинать серьезный роман.

"Я не могу с разбегу бросаться в отношения. Я всегда смотрю на перспективу", – объявила 25-летняя знаменитость в инстаграм-истории. Анастасия Решетова подчеркнула, что может общаться с мужчинами и составлять им компанию за ужином, но ее сердце остается свободным. Девушке нужна стабильность и уверенность в том, что поступает правильно. По словам знойной брюнетки, вступать в отношения с мужчиной во избежание одиночества – затея не из лучших.

Напомним, после разрыва с известным артистом Анастасия Решетова успела проявить себя в качестве певицы. На праздновании своего дня рождения девушка исполнила музыкальную композицию, которую впоследствии прокомментировал критик Сергей Соседов. Однако экс-возлюбленная рэпера Тимати не планирует начинать певческую карьеру, ее и так все устраивает.

