Получившая предложение руки и сердца Семенович заговорила о детях: Скоро

Актрисе, певице, телеведущей Анне Семенович 40 лет. При этом она пока не замужем. Конечно, в ее жизни были романы, но не один из них не закончился серьезно. Детей у артистки тоже нет, и с каждым годом эта тема волнует поклонников все больше.

Анна Семенович часто общается с фанатами в своем микроблоге. На днях она разрешила подписчикам задавать ей любые вопросы и искренне ответила на них.

В "Инстаграм" Семенович посыпались вопросы о замужестве и планировании детей. В последнее время эта тема все острее встает перед артисткой, ведь ей уже 40 лет.

Из общения Анны Семенович с фолловерами стало ясно, что торопиться в этом вопросе она не намерена, хотя уже очень давно хочет создания семьи и рождения детей.

"Раньше я о них не думала, а вот сейчас захотела! Думаю, очень скоро они у меня появятся!", – написала Анна Семенович в разделе "Сторис".

Также ее спросила одна из единомышленниц, которой 34 года, чтоит ли торопиться в вопросе рождения детей. Мол, окружение ее торопит и крутит у виска. Но Анна Семенович уверена, что этот возраст еще не предел для появления наследников.

"Только вы вправе решать, когда вам заводить детей. Никого не слушайте!"

При этом на вопрос о том, родила ли бы сама Семенович в 45, она ответила утвердительно. По мнению артистки, это прекрасный возраст для рождения ребенка – человек поступает осознанно и при этом еще молод.

Стоит отметить, что Анне Семенович постоянно делают предложения руки и сердца. В свежем опроснике ее поклонники сделали это аж дважды. "Выйдешь за меня замуж?" – написал фанат. "Опять 25! Вас то много, а я одна", – ответила Анна. "Я хочу пожениться. Анюта, давай поженимся", – написал второй претендент на сердце певицы. "Я уже тут", – ответила Семенович. На вопрос о том, какие качества ее привлекают в мужчинах, она назвала порядочность, ответственность и чувство юмора. По всей видимости, такого мужчину она пока еще не встретила.