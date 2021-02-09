Получившая предложение руки и сердца Семенович заговорила о детях: Скоро

Анна Семенович часто общается с фанатами в своем микроблоге. На днях она разрешила подписчикам задавать ей любые вопросы и искренне ответила на них.
В "Инстаграм" Семенович посыпались вопросы о замужестве и планировании детей. В последнее время эта тема все острее встает перед артисткой, ведь ей уже 40 лет.
Из общения Анны Семенович с фолловерами стало ясно, что торопиться в этом вопросе она не намерена, хотя уже очень давно хочет создания семьи и рождения детей.
"Раньше я о них не думала, а вот сейчас захотела! Думаю, очень скоро они у меня появятся!", – написала Анна Семенович в разделе "Сторис".
Также ее спросила одна из единомышленниц, которой 34 года, чтоит ли торопиться в вопросе рождения детей. Мол, окружение ее торопит и крутит у виска. Но Анна Семенович уверена, что этот возраст еще не предел для появления наследников.
"Только вы вправе решать, когда вам заводить детей. Никого не слушайте!"
При этом на вопрос о том, родила ли бы сама Семенович в 45, она ответила утвердительно. По мнению артистки, это прекрасный возраст для рождения ребенка – человек поступает осознанно и при этом еще молод.
Стоит отметить, что Анне Семенович постоянно делают предложения руки и сердца. В свежем опроснике ее поклонники сделали это аж дважды. "Выйдешь за меня замуж?" – написал фанат. "Опять 25! Вас то много, а я одна", – ответила Анна. "Я хочу пожениться. Анюта, давай поженимся", – написал второй претендент на сердце певицы. "Я уже тут", – ответила Семенович. На вопрос о том, какие качества ее привлекают в мужчинах, она назвала порядочность, ответственность и чувство юмора. По всей видимости, такого мужчину она пока еще не встретила.
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