Семенович рассказала о приступах: Сильная усталость и стресс

Известная телеведущая разоткровенничалась с поклонниками. Анна Семенович призналась, что страдала от приступов тревоги.

Анна Семенович была участницей группы "Блестящие" с 2003 по 2007 год. Многим поклонникам коллектива она запомнилась как яркая и открытая девушка. Пышные формы молодой певицы сводили с ума российских мужчин. Однако, как оказалось, за красивой картинкой скрывались большие проблемы.

Знаменитость рассказала, что страдала от панических атак. Артистка сильно уставала из-за напряженного графика. Кроме того, у нее был стресс. "Когда я ушла из группы "Блестящие", то стала больше отдыхать, и все закончилось", – написала в своем инстаграм-аккаунте Семенович.

Также артистка поведала, что ее не раз посещало желание все бросить и покинуть Россию. Обрести душевный покой она надеялась на Бали. "Но потом я увлекаюсь каким-то проектом и забываю об этом! Для меня желание все бросить говорит о том, что мне надо отдохнуть", – отметила звезда.

Ранее стало известно о планах Анны Семенович застраховать свою главную часть тела. В эфире шоу "Гастролер" певица вспомнила, как незнакомец захотел выпустить конфеты на основе слепков ее груди. Мужчина в итоге оказался мошенником, и тогда звезда решила раз и навсегда обезопасить себя от злоумышленников.