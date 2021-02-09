Оставила сына: молодая жена Петросяна сбежала из Москвы

В понедельник, 8 февраля, молодая жена Евгения Петросяна прилетела в Сочи и незамедлительно опубликовала несколько фотографий, на которых она позирует на черноморском побережье. Поездка Татьяны Брухуновой оказалась рабочей, но супруга юмориста намерена и отдохнуть.
Девушка также обратилась к "неравнодушным тетушкам", которые беспокоятся за ее десятимесячного сына Вагана. Она сообщила, что оставила наследника с отцом и няней, поэтому волноваться не стоит. Также Татьяна отчиталась, что общается с домочадцами по видеосвязи три раза в день.
Стоит отметить, что Брухунова нередко вступает в полемику с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Интернет-пользователи то и дело нелестно высказываются о жене юмориста. Они не только дают Татьяне навязчивые советы по воспитанию сына, но и критикуют ее внешний вид.
Многие невзлюбили молодую жену Евгения Петросяна после того, как юморист развелся с Еленой Степаненко. Народ называет Татьяну Брухунову разлучницей, считая, что именно она разрушила брак артистов. Девушка неоднократно давала понять, что непричастна к этому.
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