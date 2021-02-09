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Оставила сына: молодая жена Петросяна сбежала из Москвы

Оставила сына: молодая жена Петросяна сбежала из Москвы

Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
30-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова радует поклонников снимками из пасмурного Сочи. Однако некоторые фанаты забеспокоились, ведь жена юмориста оставила сына без своего внимания.
прочитано 1040 раз

В понедельник, 8 февраля, молодая жена Евгения Петросяна прилетела в Сочи и незамедлительно опубликовала несколько фотографий, на которых она позирует на черноморском побережье. Поездка Татьяны Брухуновой оказалась рабочей, но супруга юмориста намерена и отдохнуть.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Девушка также обратилась к "неравнодушным тетушкам", которые беспокоятся за ее десятимесячного сына Вагана. Она сообщила, что оставила наследника с отцом и няней, поэтому волноваться не стоит. Также Татьяна отчиталась, что общается с домочадцами по видеосвязи три раза в день.

Стоит отметить, что Брухунова нередко вступает в полемику с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Интернет-пользователи то и дело нелестно высказываются о жене юмориста. Они не только дают Татьяне навязчивые советы по воспитанию сына, но и критикуют ее внешний вид.

Многие невзлюбили молодую жену Евгения Петросяна после того, как юморист развелся с Еленой Степаненко. Народ называет Татьяну Брухунову разлучницей, считая, что именно она разрушила брак артистов. Девушка неоднократно давала понять, что непричастна к этому.

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Автор: 9 февраля 2021, 06:23 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
О ребенке должна беспокоится мама, а не тётушки из интернета. Вот, когда собственный ребёнок у нее родится(если конечно родится) , тогда и поймёт, что такое материнские чувства. И сможет ли она своего ребёнка хоть на один день оставить со спокойным сердцем.
А о купленном, можно не беспокоиться.
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