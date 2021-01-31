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"Как под копирку": россияне ахнули от внешности сына Петросяна

Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Татьяна Брухунова показала лицо маленького наследника. Поклонники семейства Евгения Петросяна пришли в восторг от трогательного фото.
прочитано 1963 раза

"Визуализируем лето!", – написала молодая жена юмориста. В кадре она держит сынишку за руки, а он улыбается, глядя на нее. У мамы и ребенка при этом домашняя одежда в одном стиле и тоне.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист
Фолловеры обратили внимание на то, как поход Ваган на свою маму. "Это же ваша копия! Фото чудное!", "Малыш копия мамочка", "Боже какие классные!!! Улыбки потрясающие! Обожаю вашу семью", "Профиль как под копирку", – высказались подписчики.

Напомним, ранее жена Евгения Петросяна рассказала о том, что переболела ковидом. Подписчики уточнили, будет ли девушка делать прививку от коронавируса. Блогер заявила, что полностью доверяет российским вакцинам, но пока у нее есть антитела, поэтому она не видит смысла в прививке. При этом Татьяна Брухунова не отрицает, что сделает ее, просто чуть позже.

Как писали "Дни.ру", весной 2020 года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями. Появление на свет сына тщательно скрывалось от коллег и прессы до осени. В день своего 75-и летия юморист торжественно объявил, что теперь он – папа.

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Автор: 31 января 2021, 17:11 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Достали своими пробирочными даунами!
Гость
Ответить
Нос у ребенка курносый, как у мамы, да и весь он похож только на маму. А ведь у папы нос армянский, с горбиной. Да... печалька... Информация к размышлению.
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