"Как под копирку": россияне ахнули от внешности сына Петросяна

"Визуализируем лето!", – написала молодая жена юмориста. В кадре она держит сынишку за руки, а он улыбается, глядя на нее. У мамы и ребенка при этом домашняя одежда в одном стиле и тоне.Фолловеры обратили внимание на то, как поход Ваган на свою маму. "Это же ваша копия! Фото чудное!", "Малыш копия мамочка", "Боже какие классные!!! Улыбки потрясающие! Обожаю вашу семью", "Профиль как под копирку", – высказались подписчики.
Напомним, ранее жена Евгения Петросяна рассказала о том, что переболела ковидом. Подписчики уточнили, будет ли девушка делать прививку от коронавируса. Блогер заявила, что полностью доверяет российским вакцинам, но пока у нее есть антитела, поэтому она не видит смысла в прививке. При этом Татьяна Брухунова не отрицает, что сделает ее, просто чуть позже.
Как писали "Дни.ру", весной 2020 года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями. Появление на свет сына тщательно скрывалось от коллег и прессы до осени. В день своего 75-и летия юморист торжественно объявил, что теперь он – папа.
Популярные темы форума
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
Не могу похудеть
Нату в игнор
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Всем мира и добра
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
От вируса маски не спасают