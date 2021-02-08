Яну Кошкину заметили в рубашке Гарика Мартиросяна: Ему со мной не скучно!

Актриса, телеведущая, звезда шоу "Однажды в России" Яна Кошкина сделала карьеру модели, а после этого подалась на телевидение. Она снималась в сериале "ЧОП" на ТНТ, а также в некоторых полнометражных картинах.
О личной жизни Яны Кошкиной в настоящий момент мало известно. На днях она заинтриговала подписчиков своего "Инстаграм" откровенным снимком, на котором предстала в одной мужской рубашке.
Звезда шоу "Однажды в России" завуалированно намекнула на то, что в подобном виде она щеголяет дома перед своим предполагаемым возлюбленным. Этим актриса заинтриговала своих поклонников. "Актриса Актрисовна. Зато ему со мной никогда не скучно", – написала 30-летняя Яна Кошкина.
Фанаты задались вопросом, чья же мужская рубашка на модели. На фоне недавних слухов подписчики сделали уверенное предположение.
"А у кого дома сцена, как ты думаешь? У Мартиросяна"; "Гарика", – написали фолловеры.
Как писали "Дни.ру", ранее Гарика Мартиросяна заподозрили в романе с актрисой Яной Кошкиной. На новости об измене отреагировала законная супруга комика.
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