Жена отреагировала на измены Мартиросяна с Кошкиной: Тоже хочу быть любовницей

Некоторое время назад в прессе появилась информация, якобы Гарик Мартиросян изменяет супруге со светской львицей Яной Кошкиной. По слухам, роман резидента Comedy Club длится уже больше года, а своей избраннице артист даже подарил квартиру и машину.

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