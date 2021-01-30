Заговорили о тяжелой болезни у лысого и располневшего Мартиросяна

В середине 2020 года знаменитость неожиданно лишилась волос. Гарик Мартиросян, побрившись налысо, заявил, что сменил прическу на лето. Шоумен с удовольствием высмеивал собственное преображение, дескать, не смог стать таким же брутальным как Джейсон Стейтем и Брюс Уиллис.
Лысым Мартиросян ходит уже полгода. Более того, юморист сильно прибавил в весе. На юбилее певицы Ольги Бузовой знаменитость не сразу узнали. На вечеринке Гарика сопровождала супруга Жанна.
Спустя время в СМИ появились слухи о возможной тяжелой болезни звезды. Дескать, внешность Мартиросяна меняется из-за недуга.
Гарик тем временем продолжает веселить пользователей личного микроблога. Шоумен опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с красавицей-женой. "Парик у нас в семье один на двоих..." – подписал кадр Мартиросян.
Тревожные слухи со своей болезни Грик Мартиросян еще не комментировал. Вероятно, юморист традиционно пошутит об этом в соцсетях.
Как писали "Дни.ру", ранее Гарика Мартиросяна заподозрили в романе с актрисой Яной Кошкиной. На новости об измене отреагировала законная супруга комика.
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