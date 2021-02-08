Дюжев внезапно покинул "Танцы со звездами" из-за проблем со здоровьем

42-летний артист оказался вынужден покинуть шоу досрочно. Об этом сообщил ведущий Андрей Малахов в эфире очередного выпуска своей программы на телеканале "Россия 1".
Подробности заболевания Дмитрия Дюжева пока не сообщаются. Известно только, что звезде культового сериала "Бригада" предстоит пройти лечение и профилактику, которые займут около двух недель.
Возможно, после этого Дмитрий Дюжев вернется в шоу "Танцы со звездами". Актера поддерживает его семья: жена Татьяна Зайцева и двое сыновей – 12-летний Ваня и пятилетний Дима.
Напомним, что партнершей Дмитрия Дюжева на проекте стала Мария Смольникова, мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам. Девушка одержала победу на чемпионате Европы и Москвы по десяти видам латиноамериканской и европейской программ.
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