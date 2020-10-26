Дюжев сообщил о жмущей обуви после странной выходки у Урганта

По словам актера, чтобы вжиться в роль, в кадре он носил обувь, которая была ему мала. "Рост Петра Алексеевича – два метра четыре сантиметра, а размер его ноги – 37-й. А у меня 45-й", – сообщил Дмитрий Дюжев.
До начала съемок актер попросил художников по костюмам заказать ему сапоги 43-го размера. Дюжеву приходилось постоянно поджимать пальцы ног. Актер не скрывает, что на площадке сериала "Тобол" постоянно чувствовал боль.
Дмитрий совместно с творческим коллективом теленовеллы изучил все доступные изображения Петра I. Съемочная группа пыталась понять, как император двигался на самом деле. По словам Дюжева, последний царь всея Руси испытывал трудности при ходьбе, ему была необходима трость. "Это неудобно – маленькую ножку при таком росте, необходима еще опора", – сказал актер. Петр I был вынужден быстро передвигаться из-за дисбаланса.
Отметим, что сейчас в Сети обсуждают странное поведение Дмитрия Дюжева на шоу Первого канала "Вечерний Ургант". Актер рассказывал о предстоящей премьере сериала "Тобол".
По мнению интернет-пользователей, Дюжев вел себя эксцентрично. Дмитрия заподозрили в пристрастии к запрещенным веществам. Также выражалось мнение, что артист специально переигрывал, чтобы повысить зрителям настояние и наркотики тут ни при чем.
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