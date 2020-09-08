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Шоу-бизнес
89-летнюю вдову Невинного сняли во время нежностей с 42-летним красавцем Дюжевым

89-летнюю вдову Невинного сняли во время нежностей с 42-летним красавцем Дюжевым

Дмитрий Дюжев и Нина Гуляева. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Когда Дмитрий Дюжев появился на свете, Нина Гуляева уже блистала на сцене Художественного театра. За ее плечами были роли в двух десятках спектаклей, она получила звание Народной артистки и стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени Станиславского. Но сегодня 57-летняя разница в возрасте не мешает Нине Ивановне кокетничать с молодыми артистами МХТ. И млеть от их знаков внимания.
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Весной будущего года Нине Гуляевой исполнится 90 лет. Но она бодра, энергична, весела, полна надежд и желаний. Дай бог каждому! "Лето из-за чертового коронавируса я провела дома, – призналась вдова Вячеслава Невинного. – Прочла много пьес и мечтала поставить что-то. У меня так много идей! Я уже знаю, как начнется спектакль, как закончится".

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 Дмитрий Петрович Дюжев

Дмитрий Петрович Дюжев актер театра и кино, режиссер

В конце прошлого года Нина Гуляева "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" стала лауреатом премии "Золотая маска" – в театре она служит уже 65 лет!

Когда сын Нины Гуляевой Вячеслав Невинный (младший) решил продолжать актерскую династию, родители перечить ему не стали. "А зачем? – задает Гуляева риторический вопрос. – Он же с пеленок был в театре, ездил с нами на гастролях. Конечно, груз известных фамилий давил на него, но он все равно смог пробиться, стал, как и я, как и отец, служить в Художественном театре".

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

После сбора труппы, которым МХТ имени Чехова открыл 123-й сезон, Нина Гулева во дворе театра долго ворковала с Дмитрием Дюжевым. Хотя он на 13 лет младше ее сына. Было видно, что 42-летний актер с большой нежностью относится к легендарной актрисе – то соринку у нее из глаза вынет, то кофточку поправит, то прическу.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

А Нина Ивановна, растаявшая от внимания такого красавца, смеялась, кокетничала, показывала в лицах, как высокий Валентин Гафт в театре мешал ей смотреть спектакль, соглашалась пойти пить с Дмитрием кофе.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Ей, конечно, нравится и внимание Дюжева, и внимание прессы, и любовь зрителей. Все это она заслужила верностью профессии, порядочной жизнью и огромным актерским талантом.

Автор: 8 сентября 2020, 09:58

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