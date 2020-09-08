89-летнюю вдову Невинного сняли во время нежностей с 42-летним красавцем Дюжевым

Когда Дмитрий Дюжев появился на свете, Нина Гуляева уже блистала на сцене Художественного театра. За ее плечами были роли в двух десятках спектаклей, она получила звание Народной артистки и стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени Станиславского. Но сегодня 57-летняя разница в возрасте не мешает Нине Ивановне кокетничать с молодыми артистами МХТ. И млеть от их знаков внимания.

прочитано 527 раз