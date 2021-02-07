Сбежал из Москвы: Алибасова в инвалидной коляске заметили в аэропорту

В Сеть попало видео, снятое в одном из аэропорту Шереметьево. На кадрах можно увидеть передвигающегося в инвалидной коляске 73-летнего Бари Алибасова и его сына. Кто-то запечатлел, как они направлялись к выходам на посадку.
Адвокат Алибасова-младшего Александр Бенхин сообщил журналистам, что сын встретил выписавшегося из клиники Бари Каримовича и забрал в Калининград. Когда вернется музыкант в Москву, пока неизвестно.
Также юрист высказался об отношениях Алибасова с бывшим помощником Вадимом Горжанкиным. По словам Бенхина, Бари Каримович называл своего менеджера мошенником, который занимается порочащими его доброе имя делами. Но после выписки из клиники продюсер отказался воевать с Горжанкиным.
Напомним, в конце прошлого года Бари Алибасов развелся с 82-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной после двух лет брака. Несмотря на это, он продолжает общаться с артисткой. Тем временем на скандальных ток-шоу появляется любовница продюсера Виктория Полторацкая. Девушка заявила, что ждет ребенка от музыканта.
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