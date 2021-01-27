Слабоумие и галлюцинации: врач дал прогноз на состояние госпитализированного Алибасова

Музыкальный продюсер группы "На-На" Бари Алибасов не явился в суд по квартире в Новой Москве Лидии Федосеевой-Шукшиной. Сын Бари Каримовича рассказал, что отец находится в больнице, и здоровье его на грани. Компетентный медик разъяснил, чем чревато состояние человека с таким диагнозом, как у Алибасова.

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