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Федосеева-Шукшина заявила о готовности стать крестной матерью для ребенка любовницы Алибасова

Федосеева-Шукшина заявила о готовности стать крестной матерью для ребенка любовницы Алибасова

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидия Федосеева-Шукшина познакомилась с любовницей своего бывшего мужа Бари Алибасова. Актриса не верит, что Виктория Полторацкая ждет ребенка от продюсера группы "На-На".
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О том, что молодая любовница Бари Алибасова беременна, стало известно несколько месяцев назад. Тогда музыкант еще находился в браке с Лидией Федосеевой-Шукшиной, но этот факт, очевидно, его не волновал. Он перед всей страной признавался в любви к Виктории Полторацкой и с нетерпением ждал появления на свет наследника.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

После развода Федосеева-Шукшина простила Алибасова. Актриса даже готова пустить бывшего мужа в свою квартиру. По словам Лидии Николаевны, Алибасов ей рассказывал, что романа с Полторацкой на самом деле не было. Мол, продюсер группы "На-На" получал деньги за эту постановку.

Виктория уверяет, что это не так. Якобы она по сей день находится в романтических отношениях с Бари Каримовичем и часто проводит с ним время. Также девушка заявила, что уже находится на пятом месяце беременности. Родив ребенка, Полторацкая планирует сделать ДНК-тест, чтобы доказать отцовство Алибасова.

Лидия Федосеева-Шукшина не верит ни единому слову Виктории. Однако актриса заявила, что готова стать крестной матерью для этого ребенка, если его отцом на самом деле является Бари Алибасов. Также артистка призналась, что хочет воссоединиться с продюсером группы "На-На".

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Автор: 27 января 2021, 22:02 Источник: Первый канал / Ток-шоу "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
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Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

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бедный Василий Макарович.
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