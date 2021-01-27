Федосеева-Шукшина заявила о готовности стать крестной матерью для ребенка любовницы Алибасова

О том, что молодая любовница Бари Алибасова беременна, стало известно несколько месяцев назад. Тогда музыкант еще находился в браке с Лидией Федосеевой-Шукшиной, но этот факт, очевидно, его не волновал. Он перед всей страной признавался в любви к Виктории Полторацкой и с нетерпением ждал появления на свет наследника.
После развода Федосеева-Шукшина простила Алибасова. Актриса даже готова пустить бывшего мужа в свою квартиру. По словам Лидии Николаевны, Алибасов ей рассказывал, что романа с Полторацкой на самом деле не было. Мол, продюсер группы "На-На" получал деньги за эту постановку.
Виктория уверяет, что это не так. Якобы она по сей день находится в романтических отношениях с Бари Каримовичем и часто проводит с ним время. Также девушка заявила, что уже находится на пятом месяце беременности. Родив ребенка, Полторацкая планирует сделать ДНК-тест, чтобы доказать отцовство Алибасова.
Лидия Федосеева-Шукшина не верит ни единому слову Виктории. Однако актриса заявила, что готова стать крестной матерью для этого ребенка, если его отцом на самом деле является Бари Алибасов. Также артистка призналась, что хочет воссоединиться с продюсером группы "На-На".
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