Брежнева шокировала экстремально коротким нарядом

По словам исполнительницы, в этот раз они решили поселиться не в гостинице, как обычно, а сняли огромную "питерскую" квартиру в центре города. С самого утра артистка начала принимать поздравления: сначала ей позвонили дочери, затем знакомые и коллеги стали присылать цветы и подарки.
День рождения Вера Брежнева решила провести на экскурсии по городу. Певица вместе с друзьями отправилась изучать парадные северной столицы и осталась в абсолютном восторге. К вечеру в Петербург приехали близкие и друзья звезды, для которых она устроила вечеринку.
В качестве праздничного лука Вера Брежнева выбрала шокирующе короткое платье черного цвета. На фотографиях заметно, что наряд выполнен из полупрозрачного материала. Образ звезда дополнила грубыми ботинками и золотым поясом-цепочкой.
Напомним, ранее стало известно о том, что Вера Брежнева избавилась от своей знаменитой родинки. Еще летом артистка говорила, что планирует проконсультироваться с косметологами и врачами, так как хочет убрать с тела некоторые родимые пятна.
Наконец, певица все же решилась на операцию и предстала перед поклонниками в обновленном виде. Некоторые посчитали, что артистка лишилась своей изюминки.
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