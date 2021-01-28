После операции Брежнева лишилась своей изюминки

На кадрах, которые показала звезда, не видно фирменной родинки слева под нижней губой. Певица предстала перед зрителями с идеально ровной кожей.
Стоит отметить, Вера Брежнева несколько месяцев назад заявила, что планирует избавиться от своей изюминки. Артистка решила очистить тело от некоторых родинок, так как, видимо, опасается, что они могут привести к развитию раковой опухоли.
И вот наконец артистка решилась на операцию. Стоит отметить, что последняя фотография с фирменной родинкой появилась в профиле Веры Брежневой 18 января. При этом знаменитость не стала сообщать поклонникам о предстоящей процедуре.
Ранее от родимого пятна на лице избавилась певица Нюша. Девушка показала фанатам, как именно проходили консультации с косметологами и врачами, а также рассказала причины, по которым решилась на операцию.
Напомним, ранее Вера Брежнева поделилась, почему покинула группу "ВИА Гра". По словам артистки, в какой-то момент она поняла, что этот этап в жизни необходимо заканчивать. После ухода из коллектива девушка не планировала выступать сольно, так как чувствовала сильную усталость. Однако после отдыха артистка все же приняла решение снова вернуться на сцену.
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