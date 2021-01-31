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Брежнева рассказала о новых утренних ритуалах Меладзе

Брежнева рассказала о новых утренних ритуалах Меладзе

Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Видео, опубликованное в личном блоге Веры Брежневой, всполошило народ. Выяснилось, что артистка приобщила всеми известного музыкального деятеля к ранним прогулкам на улице. Теперь звезды увлекаются скандинавской ходьбой.
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Похоже, что все марафоны Веры Брежневой, посвященные здоровому образу жизни, не прошли даром. Экс-солистке группы "ВИА Гра" удалось приобщить мужа к физической активности.

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Правда, Константин Меладзе выбрал более спокойную нагрузку, нежели его спутница. Известно, что Вера уже несколько лет подряд занимается пилатесом и танцами. По словам самой певицы, делает она это не для того, чтобы блистать на сцене. Таким образом Брежнева старается поддерживать здоровое тело и дух.

Однако муж звезды ранее не поддерживал ее зеленые диеты и не принимал участие в "разгрузочных" днях. Похоже, что теперь Константин Меладзе встал на здоровую тропу и задумался о счастливом будущем.

"Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро. Продвигаем скандинавскую ходьбу в массы", – подписала семейный снимок исполнительница.

Стоит отметить, что Вера выбрала весьма щадящую нагрузку для 59-летнего композитора. К слову, скандинавская ходьба стала одним из самых популярных видов спорта в Европе. В нашей стране жители еще не успели приобщить себя к размеренной физической активности. Считается, что подобная ходьба не травмирует суставы и колени. Она полезна при проблемах с позвоночником и сердечно-сосудистой системой.

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Автор: 31 января 2021, 13:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Брежнева рассказала о новых утренних ритуалах Меладзе?Утренний ритуал у нормального мужика это отличный перепихон!Ну,а если превратился в Костю вялого,то палки без лыж,галушка без палки!
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