Брежнева рассказала о новых утренних ритуалах Меладзе

Похоже, что все марафоны Веры Брежневой, посвященные здоровому образу жизни, не прошли даром. Экс-солистке группы "ВИА Гра" удалось приобщить мужа к физической активности.
Правда, Константин Меладзе выбрал более спокойную нагрузку, нежели его спутница. Известно, что Вера уже несколько лет подряд занимается пилатесом и танцами. По словам самой певицы, делает она это не для того, чтобы блистать на сцене. Таким образом Брежнева старается поддерживать здоровое тело и дух.
Однако муж звезды ранее не поддерживал ее зеленые диеты и не принимал участие в "разгрузочных" днях. Похоже, что теперь Константин Меладзе встал на здоровую тропу и задумался о счастливом будущем.
"Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро. Продвигаем скандинавскую ходьбу в массы", – подписала семейный снимок исполнительница.
Стоит отметить, что Вера выбрала весьма щадящую нагрузку для 59-летнего композитора. К слову, скандинавская ходьба стала одним из самых популярных видов спорта в Европе. В нашей стране жители еще не успели приобщить себя к размеренной физической активности. Считается, что подобная ходьба не травмирует суставы и колени. Она полезна при проблемах с позвоночником и сердечно-сосудистой системой.
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