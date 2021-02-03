Певица Слава из-за лени лишилась эфиров на телевидении

Певица Слава нечасто появляется на телешоу, несмотря на то, что предложения поступают регулярно. Звезда рассказала, почему не торопится участвовать везде, куда ее зовут.

По словам знаменитости, она не любит скандалы и пустые разговоры. Впрочем, это не единственная причина, по которой артистка лишается эфиров на телевидении. "Мне как-то лень", – заявила певица Слава.

При этом артистка с удовольствием посещает программы в дружеских компаниях. Однако подчеркивает, что со скандалами к ней обращаться не стоит – тут она не помощник.

Напомним, ранее старшая дочь певицы Славы оправдалась за то, что мать до сих пор ее содержит. 21-летняя Александра учится в Щепкинском училище, а также пытается построить карьеру артистки под псевдонимом Мамина дочь. Родительница во всем поддерживает наследницу и даже занимается ее продюсированием. Также звезда оплачивает студентке жилье, покупает дорогие вещи и балует подарками.

Саша хочет, чтобы мама ей гордилась, поэтому решила заняться бизнесом. Она запустила линию собственной одежды: совместно с дизайнером девушка создала коллекцию футболок в стиле оверсайз с фразами из композиции "Прага – Москва".

Певица Слава воспитывает двоих дочерей. Младшая Антонина родилась в 2011 году в союзе с предпринимателем Анатолием Данилицким. Старшая наследница артистки появилась в браке с Константином Морозовым.