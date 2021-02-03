Певица Слава из-за лени лишилась эфиров на телевидении

По словам знаменитости, она не любит скандалы и пустые разговоры. Впрочем, это не единственная причина, по которой артистка лишается эфиров на телевидении. "Мне как-то лень", – заявила певица Слава.
При этом артистка с удовольствием посещает программы в дружеских компаниях. Однако подчеркивает, что со скандалами к ней обращаться не стоит – тут она не помощник.
Напомним, ранее старшая дочь певицы Славы оправдалась за то, что мать до сих пор ее содержит. 21-летняя Александра учится в Щепкинском училище, а также пытается построить карьеру артистки под псевдонимом Мамина дочь. Родительница во всем поддерживает наследницу и даже занимается ее продюсированием. Также звезда оплачивает студентке жилье, покупает дорогие вещи и балует подарками.
Саша хочет, чтобы мама ей гордилась, поэтому решила заняться бизнесом. Она запустила линию собственной одежды: совместно с дизайнером девушка создала коллекцию футболок в стиле оверсайз с фразами из композиции "Прага – Москва".
Певица Слава воспитывает двоих дочерей. Младшая Антонина родилась в 2011 году в союзе с предпринимателем Анатолием Данилицким. Старшая наследница артистки появилась в браке с Константином Морозовым.
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