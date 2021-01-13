Пролежавшая недели в больнице Слава жалуется на невыносимые боли

Впервые певица вышла на сцену через десять дней после случившегося. Она показала поклонникам видео с радостного события. Тогда рука певицы была зафиксирована, а стилисты придумали интересное решение, как слегка завуалировать травму.
Из-за неприятного происшествия артистка пропустила церемонию вручения премии "Золотой граммофон", где ей присудили статуэтку за песню "Подруга". Награду позднее передали любящим дочкам звезды. Ранее девочки опубликовали трогательное видеообращение в поддержку звездной мамы.
Сейчас Славе уже лучше, но впереди ее ждет самый непростой этап восстановления. Накануне вечером она сняла фиксацию с травмированной руки. В "историях" своего блога в "Инстаграм" она показала, как разрабатывает плечо. Артистка рассказала, что пока ей тяжело выполнять практически любые движения без посторонней помощи. "Разрабатываю плечико самостоятельно, пока мой доктор болеет", – подписала она.
На кадрах исполнительница показала, какие движения ей приходится выполнять. Певица отметила, что даже со сторонней помощью не может выпрямить руку. "Немного кривая", – прокомментировала она. Упражнения даются ей тяжело. Во время съемки Слава периодически даже вскрикивала от боли.
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