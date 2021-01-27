Дочь певицы Славы оправдалась за жизнь на мамины деньги

В настоящее время девушка доучивается в Высшем театральном училище имени Щепкина. Она не скрывает, что певица Слава покупает ей дорогие вещи, оплачивает жилье и дарит дорогие подарки.
Артистка также является продюсером Саши, которая в прошлом году начала певческую карьеру и выступает под творческим именем "Мамина дочь". В своем инстаграм-аккаунте Александра призналась, что решила открыть бизнес.
Девушка заявила, что мечтает о том, чтобы ее мама гордилась ею и поэтому запустила свою линию одежды. Саша отметила, что не хочет зависеть от родителей. Иногда злит, что все кругом говорят, что она неплохо устроилась. Так, дочь певицы Славы рассказала, что совместно с дизайнером IVAN R?OT они создали футболки из премиального хлопка оверсайз кроя в черном и белом цвете с фразами из трека "Прага-Москва".
Отметим, что певица Слава воспитывает двоих дочерей. Младшая Антонина появилась на свет в 2011 году в гражданском браке артистки с бизнесменом Анатолием Данилецким. Старшую дочь Александру звезда родила в 1999 году от своего первого супруга Константина Морозова.
Напомним, ранее дочь певицы Славы призналась, что ее сердце свободна. В декабре 2020-го в ютуб-шоу "Дымоход" девушка рассказывала, что не состоит в отношениях, так как ей попадаются одни несерьезные личности.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Дворец Путина
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..
Вы хотели бы жить в дворце?
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Нату в игнор
Привет, козлы и козы
Массовые аресты