Агутин шокировал изменениями во внешности

В январе в российских литературных кругах отмечали важную дату. Со дня рождения великого поэта Иосифа Мандельштама прошло 130 лет.
В связи с этим ряд популярных исполнителей записали и выпустили альбом-посвящение, который содержит композиции, записанные на стихи автора. В проекте принял участие Леонид Агутин, который не только приобщился к нему в музыкальном плане, но и перевоплотился для съемок тематического клипа.
Певец обнародовал в своем "Инстаграме" снимок, на котором он предстал в непривычном для себя образе. Для этого Агутин отрастил густую бороду, а также облачился в робу, напоминающую одеяния джедаев из культовой кинофраншизы "Звездные войны".
Исполнитель отметил, что получил колоссальное удовольствие от работы с молодыми деятелями искусства, которые курировали данный проект. Стоит отметить, что поклонники не остались равнодушны к перевоплощению артиста.
Некоторые комментаторы выразили мнение, что Агутин похож на цыгана Будулая, другие же посчитали, что певец стал вылитым Оби-Ваном Кеноби. Так или иначе, слушатели высоко оценили работу Агутина в несомненно важном для российской культуры мероприятии.
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