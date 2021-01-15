Пронзительное послание Агутина довело народ до экстаза

15 января Леонид Агутин и Анжелика Варум отпраздновали годовщину отношений. Пару, которая вместе уже 23 года, можно назвать одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

В личном блоге музыкант опубликовал пронзительное послание к супруге. "Сегодня туман. Время вечно стремится к нулю, Меняя всех нас, как меняется в небе погода. Я даже не помню, как долго тебя я люблю, Но знаю, что вместе с тобою мы 23 года (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал в стихах артист.

Влюбленный Леонид Агутин пожелал им с Анжеликой Варум вечный путь, который будет полон единства и борьбы противоречий. Стоит отметить, что певица не поздравила супруга публично – она никак не отреагировала на стихотворение и не стала публиковать в личном блоге совместных фотографий.

Поклонники пришли в восторг от трогательного послания Леонида Агутина. "Как редко увидишь семью артистов без интриг. Счастья и благополучия Вам семейного!", "Очень пронзительно-трогательные стихи! С Вашим днем!", "Невероятные Леонид и Маша, счастья вам на долгие годы", "Самая хорошая пара и семья, всегда вас приводил в пример ,любите друг друга до конца жизни и будьте счастливы", – написали в комментариях.

Напомним, летом этого года в Сети появились слухи о том, что у Леонида Агутина есть любовница. На вечеринке после церемонии вручения наград "Кинотавра" артиста заметили в обнимку с симпатичной девушкой, пара старалась не привлекать к себе внимания и очень быстро удалилась с мероприятия. Впрочем, развития ситуации не последовало – Анжелика Варум никак не стала комментировать домыслы журналистов.