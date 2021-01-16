Варум смирилась с похождениями женолюба Агутина

В 2011 году Варум и Агутин пережили серьезный кризис. Во время фестиваля в Юрмале Анжелика узнала об интрижке мужа с некой девушкой. Фото вокалиста с дамой попали в СМИ. Артистка была убита горем. Она собрала чемодан и уехала, оставив супруга на латвийском курорте.
Варум собиралась развестись. От этого шага знаменитость отговорила мама. Галина Михайловна объяснила наследнице, что в семейной жизни бывают неприятные эпизоды, но это не повод все разрушать. Когда гнев Анжелики утих, она сделала шаг навстречу Леониду.
В 2018 году Агутина вновь заподозрили в неверности. Говорили, что певца связывали отношения с вокалисткой Элиной Чагой. В этот раз на сплетни Варум отреагировала спокойнее. Летом же минувшего, 2020 года, когда папарацци заметили Леонида в обнимку с симпатичной девушкой на "Кинотавре", Анжелика вообще не показала реакции. Судя по всему, знаменитость смирилась с похождениями женолюба Агутина.
Анжелика Варум никогда не скрывала, что в ее браке есть проблемы. Артистка не считала нужным ретушировать неидеальную личную жизнь и отрицать правду.
За годы совместной жизни с Леонидом Агутиным Анжелика Варум поняла, что в любых отношениях есть противоречия и неудобства. Со временем эти отрицательные моменты становятся "неотъемлемой частью счастья".
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