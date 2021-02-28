Жена Николаева покрыла соседей отборным матом

Раздел парковочного места с соседями обернулся для Юлии Проскуряковой безобразным инцидентом. Супругу Игоря Николаева уличили в использовании нецензурной брани.

Ссоры и скандалы с окружающими плохо отражаются на эмоциональном состоянии звезд шоу-бизнеса. У Юлии Проскуряковой недопонимание с соседями перетекло в публичный раздор, который подкосил имидж знаменитости. Жена Игоря Николаева осталась недовольна тем, что проживающий рядом друг певицы Милены Дейнеги занял ее парковочное место, и затаила на него злобу. 38-летняя Юлия Проскурякова отправила соседям несколько сообщений, в которых содержался отборный мат.

Милена Дейнега в эфире программы "Ты не поверишь!" показала переписку с избранницей композитора. В ней Юлия Проскурякова действительно не поскупилась на оскорбления и ругательства. Кроме того, избранница Игоря Николаева считает, что поступила правильно, а ее поступок вполне оправдан причиненными неудобствами. Женщина объясняет это тем, что чужой автомобиль очень мешал, а сосед несколько часов не отвечал на ее звонки.

Милена Дейнега заявила, что матерные послания Юлии Проскуряковой может рассматривать суд. В таком случае, полагает светская львица, жена Игоря Николаева получит штраф за нарушение российского законодательства. Милена Дейнега возмущена поведением оскандалившейся женщины, которая на первый взгляд кажется доброжелательной и интеллигентной.