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Шоу-бизнес
Жена Николаева покрыла соседей отборным матом

Жена Николаева покрыла соседей отборным матом

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Раздел парковочного места с соседями обернулся для Юлии Проскуряковой безобразным инцидентом. Супругу Игоря Николаева уличили в использовании нецензурной брани.
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Ссоры и скандалы с окружающими плохо отражаются на эмоциональном состоянии звезд шоу-бизнеса. У Юлии Проскуряковой недопонимание с соседями перетекло в публичный раздор, который подкосил имидж знаменитости. Жена Игоря Николаева осталась недовольна тем, что проживающий рядом друг певицы Милены Дейнеги занял ее парковочное место, и затаила на него злобу. 38-летняя Юлия Проскурякова отправила соседям несколько сообщений, в которых содержался отборный мат.

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Юлия Павловна Проскурякова певица

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Милена Дейнега в эфире программы "Ты не поверишь!" показала переписку с избранницей композитора. В ней Юлия Проскурякова действительно не поскупилась на оскорбления и ругательства. Кроме того, избранница Игоря Николаева считает, что поступила правильно, а ее поступок вполне оправдан причиненными неудобствами. Женщина объясняет это тем, что чужой автомобиль очень мешал, а сосед несколько часов не отвечал на ее звонки.

Милена Дейнега заявила, что матерные послания Юлии Проскуряковой может рассматривать суд. В таком случае, полагает светская львица, жена Игоря Николаева получит штраф за нарушение российского законодательства. Милена Дейнега возмущена поведением оскандалившейся женщины, которая на первый взгляд кажется доброжелательной и интеллигентной.

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Автор: 28 февраля 2021, 12:32 Источник: НТВ/"Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

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