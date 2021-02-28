Мягков перед смертью стал жертвой дерзкого преступления

Здоровье Андрея Мягкова оставляло желать лучшего. В последнее время народный артист использовал трость при ходьбе. При этом он самостоятельно занимался хозяйством, заботился о пожилой супруге Анастасии Вознесенской и отказывался от чьей-либо помощи.
Мягков владел иномаркой, которая существенно облегчала ему жизнь. Он с легкостью мог передвигаться по городу и области. Однако незадолго до смерти автомобиль артиста был угнан. По словам актера Авангарда Леонтьева, Андрей Васильевич пытался найти машину, но тщетно.
Стоит отметить, что последние 10 лет Мягков не появлялся на съемочных площадках, поскольку разочаровался в российском кинематографе. В 2007 году состоялась премьера фильма Тимура Бекмамбетова "Ирония судьбы. Продолжение", а в 2010-м – сериал Евгения Герасимова "Туман рассеивается". Эти кинокартины стали последними проектами, в которых принял участие Андрей Васильевич.
Напомним, ранее стало известно, сколько МХТ имени Чехова платит давно не работающей Анастасии Вознесенской. Вдова Андрея Мягкова до сих пор официально числится в штате театра, поэтому получает до 50 тысяч каждый месяц. Об этом рассказал директор "Ленкома" Марк Варшавер.
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