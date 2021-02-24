"Он был непростой человек": первая любовь Мягкова о его измене и тяжелом характере

Советский и российский актер Андрей Мягков умер в ночь на 18 февраля от острой сердечной недостаточности. Его без чувств нашла в квартире супруга. Приехавшие врачи не смогли спасти звезду. Первая любовь актера Тамара Абросимова дала расширенное интервью о том, каким был Мягков за кулисами.

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