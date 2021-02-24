"Он был непростой человек": первая любовь Мягкова о его измене и тяжелом характере

Андрей Мягков прожил в браке со своей женой актрисой Анастасией Вознесенской почти 60 лет. Он был примерным семьянином и всю жизнь поддерживал супругу в трудных ситуациях.
Но начало отношений с Асей Вознесенской в Школе-студии МХАТ означал финал его прежней жизни. Тогда он навсегда закрыл дверь в прошлое – которое было связано с его первой любовью, актрисой Тамарой Абросимовой. Эта связь до конца его дней так и оборвалась, хоть они уже и не были парой. Андрей Мягков тепло общался с бывшей, и его смерть стала для нее ударом.
Сейчас Тамара Абросимова общается с сестрой Мягкова и его племянницей, которые живут в Санкт-Петербурге. Актриса близко к сердцу приняла уход Мягкова, ведь они до последнего были близки.
"Мы были очень влюблены друг в друга в юности. Но все сложилось по-другому. Но нежное наше отношение друг к другу так и осталось навсегда", – рассказала Абросимова в интервью "КП".
Абросимова и Мягков познакомились, когда вместе учились в театральной мастерской при Ленинградском технологическом институте. Тогда и случилась их первая любовь. Андрей Мягков познакомил ее с родными, отношения были идеальными... Потом она уехала в Москву, а его отец настоял на продолжении учебы в Ленинграде... Два года разлуки сыграли роковую роль. Когда Мягков приехал в МХАТ, то влюбился в сокурсницу – Асю Вознесенскую. И любовь с Абросимовой была навсегда перечеркнута. Хотя Тамара ждала и верила, что Андрей за ней приедет, и они будут вместе. Для нее это была своего рода измена.
Возможно, он поступил с ней так же, как она тогда – уехав из Ленинграда. Тамара Абросимова вспоминает свою первую любовь как непростого творческого человека. "Он был непростой человек", – говорит она. У Мягкова был строгий и тяжелый характер, хотя он был очень интеллигентным и добрым.
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