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"Он же нормальный мужчина": обнародованы подробности увлечений Мягкова на стороне

"Он же нормальный мужчина": обнародованы подробности увлечений Мягкова на стороне

Андрей Мягков. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Великий Андрей Мягков скончался 18 февраля. Позднее в СМИ появилось множество статей об артисте, интервью с его коллегами и друзьями. Некоторых интересовал секрет отношений легенды с супругой. Вместе они прошли через всю жизнь.
прочитано 2038 раз

Журналисты обсудили этот вопрос с Татьяной Бронзовой. Актриса рассказала, что Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков, как и они с супругом, приехали из Ленинграда. Именно это "землячество" и сблизило их семьи на какое-то время. Однако потом пара стала вести затворнический образ жизни и перестала подпускать к себе даже тех, с кем раньше была близка.

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По мнению Бронзовой, Андрей Васильевич был невероятно легким человеком до болезни супруги. Видимо, тяжелая операция и долгое восстановление позволили артисту понять, что действительно важно. Татьяна Васильевна подчеркнула, что Мягков был трепетным мужем, во всем помогал жене и опекал ее.

Однако Татьяна Бронзова не отрицает того, что у артиста имелись увлечения на стороне и считает, что иначе быть не могло. "Он же нормальный мужчина", – отметила она. Актриса поведала, что в юности Мягков был "заводным" и имел отменное чувство юмора. Он часто влюблялся, но умел отличать влюбленность от любви. Любовью его жизни была именно его супруга. Татьяна Васильевна уверена, что артист никогда не думал уйти от Вознесенской, потому что их союз был гармоничным, построенным на взаимопонимании и уважении.

Отметим, в одном из интервью Барбара Брыльска сообщила, что никогда не смотрела на Андрея Мягкова как на мужчину, он был не в ее вкусе. Татьяна Бронзова подчеркнула, что это – личное мнение звезды "Иронии судьбы", а в театре в артиста были влюблены очень многие.

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Автор: 25 февраля 2021, 08:49 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Лучшие роли народного артиста Андрея Мягкова

комментарии

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Скоро на быдло-шоу потащатся «внебрачные жёны» из бараков рабочих посёлков и «внебрачные дети», вытащенные из ночных клубов, в которых они крутили натруженными *адницами в стрингах, трясли «Сладкими яйцами» и пропагандировали фашизм, гомосексуализм и прочие извращения...
Безнаказанность Еремеевых всех фриков, извращенцев и их спонсоров вдохновила.
Запасаемся попкорном!
Гость636156
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Зачем об этом писать. Эти предположения никому не интересны. Не тянул он на героя-любовника. Ушёл человек и земля ему пухом!
гость
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Ну, и где подробности?!
Только в заголовке?)))
Гость627642
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Ну зачем эта статья??? На сенсацию не тянет, а мерзостью попахивает...
Гость636133
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Вообще то это не журналисты, а тупые базарники.
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