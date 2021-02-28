Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Воскресенье
28 февраля
Лента новостей
06:29
Орлова с ножом в руках обхватила малыша
04:53
Довольная Толкалина прижалась к Прилучному с кривой губой
02:34
"Никогда никому в этом не признавалась": Хилькевич раскрыла интимный секрет
00:21
"Не пахнет и не гадит": Гном Гномыч показал видео с младшим братом от Плющенко и Рудковской
22:07
Слухи о жестоком обращении Божены Рынски с ребенком обросли новыми подробностями
20:19
"А что тут не так?": извращенец Панин набросился на россиян после травли
18:14
Сын-фрик Яковлевой сцепился с девушкой из-за резких обвинений
17:54
"Собираете вещи?": экс-жене Аршавина после комы напомнили о необходимости съехать
17:52
Умер олимпийский чемпион Александр Клепиков
17:46
Чехова сообщила о главных ошибках в жизни
17:37
Басков подарил 20 тысяч долларов заклятому врагу
17:30
У него нет денег даже на хлеб: Кушанашвили потрясло матерное сообщение Агутина
17:26
"Следует держаться подальше": Затравленный упреками о сыне Шепелев опустился до хамства
17:25
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
15:49
"Спасибо, Господи": Пугачева после преображения навестила онкобольного Юдашкина
15:30
Политолог Почобут о назначении сына Лукашенко на новую должность: Силовики полетели со своих мест
14:54
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
14:41
Вскрылись подробности тайного общения принца Гарри с Елизаветой II
14:39
В Петербурге задержали и увезли в неизвестном направлении журналистку издания "Baza"
14:23
За красивые глаза: Неработающая Поргина получает зарплату из театральной казны
14:06
"Ваши глаза!": Поплавская впервые показала ребенка
13:36
У груди Оксаны Самойловой вышел срок годности
13:27
"У нее большие проблемы": бывший любовник сдал Тюльпанову с потрохами после громкого скандала
13:02
Как поладят женщины?: экс-жена переезжает к влюбившемуся во врача Алибасову
12:49
"Что она наделала?": Перетянутое хирургами лицо Деми Мур встревожило народ
12:39
"Хочу создать гарем": Джигурда решил окружить себя наложницами после свадьбы с Анисиной
12:35
Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
12:18
"Теперь бабская бредятина будет": выставленный из шоу Кадони обратился к Бузовой и Бородиной
12:05
Иван Ургант публично унизил Егора Крида
11:48
Деньги ваши – будут наши: Вскрылись данные о связи Михалкова с семьей Баталова
11:29
"Это был удар": Васильевой пришлось спасать узнавшего правду сына
11:26
"Охаю, целую в руку": Гагарина устроила разврат в детской
11:25
Все могут короли: всплыла шокирующая стоимость замка Галкина и Пугачевой
10:46
Метастазы в голове: Юдашкин впервые откровенно о своем диагнозе
10:44
Свадьба не за горами: звезда серила "Отель Элеон" беременна от Янковского
10:41
Харламов лег под нож из-за тяжелых проблем со здоровьем
10:02
Обозреватель Кузнецов о новой должности сына Лукашенко: Начался транзит власти
08:01
Елизавета II прислала необычный подарок ребенку принца Гарри и Меган Маркл
06:05
"Сдал совсем": муж запертой в доме Заворотнюк ужаснул внешним видом
04:00
Николь Кидман побили в опере за невежество
02:02
Ольга Остроумова: как сложилась судьба Женьки из культового фильма "А зори здесь тихие"
23:59
"Там была сложная обстановка": сенсационное признание сбежавшего из Великобритании принца Гарри
23:32
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
22:04
"Без слез не взглянешь": звезда "Квартета И" о перенесшей издевательства в клинике жене
21:52
Задержан бывший глава МВД Ингушетии
21:36
"Не позорьтесь!": Рудковской досталось за плохие манеры
21:20
В Башкирии полицейский спас пенсионерку из пожара
21:06
Изменения климата заставили белых медведей гонять гусей
21:04
Вскрылись шокирующие данные о Бабкиной: Начали отказывать органы
20:28
"Темы для разговора есть": полиция разыскивает Божену Рынску
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Андрюшка был трус": женатый Миронов прыгнул в койку к распутнице Прокловой
"Чем больше маленьких "Петросянчиков", тем лучше": друг о второй беременности Брухуновой
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
"Пусть наслаждаются друг другом": известный продюсер благословил отношения Лазарева и Малиновского
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
Шоу-бизнес
Орлова с ножом в руках обхватила малыша

Орлова с ножом в руках обхватила малыша

Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com/
Ольга Орлова показала поклонникам домашнее фото. Певица позировала со своей собакой Диной.
прочитано 371 раз

"Доброе субботнее утро", – коротко подписала снимок звезда. В кадре Ольга Орлова в белоснежном халате сидит за столом и режем яблоко. Рядом с ней, подмышкой, сидит четвероногий друг.

ПО ТЕМЕ

Бородина сдала с потрохами возлюбленного Орловой

43-летняя Ольга Орлова в бикини возбудила россиян

 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Милый снимок растрогал фолловеров. Правда, большинство комплиментов досталось не исполнительнице, а ее питомцу. "Дина прелесть", "Ди сегодня мила", "Прикольная", "Динуля под маминым крылышком", "Такие милые девочки", – написали россияне телеведущей.

Напомним, в конце прошлого года Ольга Орлова потеряла работу. Скандальное шоу "Дом-2", ведущей которого она была, закрыли: его больше не будут показывать на телеканале ТНТ.

Что касается личной жизни певицы, то в этом смысле у нее, судя по всему, полный порядок. Ольга Орлова рассказывала, что они с возлюбленным Валерием живут вместе и счастливы.

Звезда души не чает в своем мужчине. Но из-за того, что она не публикует в соцсетях фото с избранником, у поклонников возникают сомнения в том, что в паре все хорошо.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 28 февраля 2021, 06:29 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сдал совсем": муж запертой в доме Заворотнюк ужаснул внешним видом

Фигурист выглядит уставшим
Шоу-бизнес

Метастазы в голове: Юдашкин впервые откровенно о своем диагнозе

Модельер много лет борется с онкологией
Шоу-бизнес

Деньги ваши – будут наши: Вскрылись данные о связи Михалкова с семьей Баталова

Старания режиссера увенчались немыслимой катастрофой
Шоу-бизнес

"Спасибо, Господи": Пугачева после преображения навестила онкобольного Юдашкина

Примадонна помолодела

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+