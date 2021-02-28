Орлова с ножом в руках обхватила малыша

Ольга Орлова показала поклонникам домашнее фото. Певица позировала со своей собакой Диной.

"Доброе субботнее утро", – коротко подписала снимок звезда. В кадре Ольга Орлова в белоснежном халате сидит за столом и режем яблоко. Рядом с ней, подмышкой, сидит четвероногий друг.

Милый снимок растрогал фолловеров. Правда, большинство комплиментов досталось не исполнительнице, а ее питомцу. "Дина прелесть", "Ди сегодня мила", "Прикольная", "Динуля под маминым крылышком", "Такие милые девочки", – написали россияне телеведущей.

Напомним, в конце прошлого года Ольга Орлова потеряла работу. Скандальное шоу "Дом-2", ведущей которого она была, закрыли: его больше не будут показывать на телеканале ТНТ.

Что касается личной жизни певицы, то в этом смысле у нее, судя по всему, полный порядок. Ольга Орлова рассказывала, что они с возлюбленным Валерием живут вместе и счастливы.

Звезда души не чает в своем мужчине. Но из-за того, что она не публикует в соцсетях фото с избранником, у поклонников возникают сомнения в том, что в паре все хорошо.