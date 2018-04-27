Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке

В Москве состоялась церемония закрытия 40-ого Московского международного кинофестиваля. По красной дорожке прошлось множество отечественных и зарубежных знаменитостей. Особенно отметилась актриса Марина Орлова. Артистка появилась на публике в весьма откровенном наряде, демонстрирующем ее аппетитные формы.