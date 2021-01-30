43-летняя Ольга Орлова в бикини возбудила россиян

В инстаграм-аккаунте 43-летней Ольги Орловой появился снимок, на котором она позирует в нежно-розовом бикини. Под кадром знаменитость пояснила, что фото сделано во время ее последнего отпуска, а в настоящий момент она находится в Москве.
Также ведущая "Дома-2" попросила фанатов подкинуть идею для оригинальной фотосессии. Интернет-пользователи тут же принялись делиться вариантами интересной съемки. Однако некоторые поклонники предпочли заострить внимание на снимке экс-солистки группы "Блестящие".
Они одарили знаменитость комплиментами, отметив, что в этом купальнике она весьма привлекательна. "Шикарно выглядите, как будто девочка 18 лет!", "Выглядишь просто потрясающе! Огонь!", "Отличная фигура" – возбудились фолловеры.
Напомним, в конце прошлого года Ольга Орлова лишилась работы. Реалити-шоу "Дом-2", ведущей которого она являлась на протяжении трех лет, больше не будут показывать на телеканале ТНТ. Говорят, на съемочной площадке в Подмосковье готовятся к новому телепроекту с тиктокерами и знаменитыми участниками скандальной телестройки.
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