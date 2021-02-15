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Бородина сдала с потрохами возлюбленного Орловой

Бородина сдала с потрохами возлюбленного Орловой

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина показала скрываемого певицей избранника. Поклонники давно гадали: кто же он, этот таинственный Валерий, с которым Ольга Орлова закрутила роман.
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43-летняя звезда рассказывала, что состоит в отношениях с мужчиной с 2019 года. При этом лица Валерия она старалась не обнародовать. И вот теперь это за нее сделала Ксения Бородина – на дне рождения певицы Ирины Дубцовой.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Телеведущая снимала происходящее. В какой-то момент, то ли случайно, то ли намеренно, в ее объектив попал спутник Ольги Орловой. Ведущая выложила видео в свой инстаграм-аккаунт. Подписчики заметили, что избранник артистки старше нее лет на десять.

Кроме того, в кадре Валерий выглядит неприветливым. Возможно, ему просто стало скучно на вечеринке.

Ранее Ольга Орлова призналась, что они с избранником живут вместе и счастливы. Исполнительница души не чает в возлюбленном. Однако из-за того, что она не публикует в соцсетях фото с Валерием, у поклонников закрадываются сомнения в том, что в паре все хорошо.

Напомним, в конце 2020 года Ольга Орлова лишилась работы. Реалити-шоу "Дом-2", ведущей которого она являлась вместе с Ксенией Бородиной, больше не будут показывать на телеканале ТНТ.

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Автор: 15 февраля 2021, 15:32 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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