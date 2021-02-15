"Лежит в хирургии со штифтами в ноге": Алибасов пытался сбежать из больницы с открытым переломом

Накануне стало известно, что музыкальный продюсер Бари Алибасов сломал ногу в Калининграде и был госпитализирован. Ему сделали операцию. Сын продюсера рассказал о состоянии отца.

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, что у отца был открытый перелом. При этом он постоянно теряет память и стремится все время куда-то убежать. В больнице его приходится сторожить, чтобы он не навредил себе. Однако Бари Алибасов не желает лечиться и проявляет повышенную активность.



Бари Алибасов – младший рассказал, что операция у 73-летнего отца прошла успешно. Но сейчас ему нужен покой, а при постоянной потере памяти продюсер не может уяснить, что он в серьезном учреждении, и постоянно стремится куда-то сбежать. Это тормозит заживление.

"На секунду буквально папу оставил без присмотра, и вот. Тяжелая у нас сейчас история, потому что он лежит в хирургии со штифтами в ноге. И постоянно убегает, у него же память две-три минуты", – рассказал Бари Алибасов младший.



Сын знаменитости также рассказал Пятому каналу, что продюсеру придется лежать в больнице еще как минимум неделю. После выписки сын намерен нанять охрану для отца, потому что одной сиделке не под силу усмирить активного продюсера.

Бари Бариевич заявил, что теперь его отца нельзя оставлять одного ни на секунду, иначе может произойти непоправимое.

