"Хочу создать гарем": Джигурда решил окружить себя наложницами после свадьбы с Анисиной

Брак влюбленные оформили 22 февраля в столичном ЗАГСе. Никита Джигурда напомнил, что они с фигуристкой развелись три года назад из-за проблем с черными риелторами.
Шоумен признался, что они с супругой не собираются больше заводить наследников. Кроме того, он отметил, что олимпийская чемпионка – его последняя возлюбленная.
Также Никита Джигурда поведал, что жена уже знает о его намерении создать гарем. Артист хочет объявить конкурс наложниц. По словам звезды, основным условием является то, что традиционным сексом он будет заниматься только с Мариной Анисиной. При этом актер заверил, что его избранница не против других женщин.
Напомним, что свадьба со спортсменкой у Никиты Джигурды вторая по счету. Артист говорил о том, что именно возлюбленная предложила ему вновь расписаться.
Отметим, что пара не виделась целый год из-за коронавирусных ограничений. Дело в том, что Марина Анисина живет во Франции, где был введен жесткий карантин. Никита Джигурда же находился в России.
Популярные темы форума
ну и страшные же вы
Во сколько лет надо выходить замуж?
которая лучше
Весна
Мужчины делятся на нелюдей и людей
Надо больше двигаться
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
не рубите с горяча
Посёлок Янтарны - вторая серия.
А вы знаете ?