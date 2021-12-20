Марина Вячеславовна Анисина фигуристка, олимпийская чемпионка

Марина родилась в семье известной фигуристки Ирины Черняевой и хоккеиста Вячеслава Анисина. У нее есть младший брат Михаил, который стал хоккеистом.

Спортивную карьеру Анисина начала в паре с Ильей Авербухом. Они завоевали золотые медали на чемпионатах мира по фигурному катанию среди юниоров в 1990 и 1992 годах. Затем Авербух ушел к Ирине Лобачевой, а Анисина работала в паре с Сергеем Сахновским. После отъезда Сахновского в Израиль, где он стал партнером Галит Хайт, Анисина вынуждена была некоторое время тренироваться в одиночку, так как в России подходящей пары она не нашла.

По совету своего тренера Марина решила найти партнера за границей. После долгих поисков она заинтересовалась двумя фигуристами - Виктором Краатцем из Канады и Гвендалем Пейзера из Франции. Она написала им письма с предложением о совместной работе. Гвендаль согласился. В 1993 году Анисина отправилась во Францию, где первые полгода жила в семье Пейзера в Лионе. Гвендаль отказался переехать в Москву и выступать за Россию, поэтому Анисиной пришлось остаться в его стране и получить французское гражданство, после чего пара смогла представлять Францию на Олимпийских играх. После победы на Олимпиаде и чемпионате Европы 2002 года пара Анисина-Пейзера завершила карьеру. С тех пор Марина и Гвендаль выступают в различных шоу.

В 2007 году Анисина стала яркой звездой проекта "Танцы на льду. Бархатный сезон", где выступала в паре с актером Никитой Джигурдой. У них завязался роман. 23 февраля 2008 года Марина и Никита поженились. 7 января 2009 года Анисина родила сына, которого они с мужем назвали Мик-Анжель Крист. 23 января 2010-го на свет появилась дочь супругов Эва-Влада.

29 ноября 2016 года после долгих разбирательств Анисина оформила развод с Джигурдой и уехала с детьми во Францию.