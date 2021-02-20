Возлюбленная Джигурды не явилась на предсвадебное важное событие

Бракосочетание актера и Марины Анисиной должно состояться 22 февраля. Никита Джигурда уже был женат на фигуристке с 2008 года. У пары есть сын и дочь. Однако в силу обстоятельств звезды в 2016 году подали на развод.
По словам артиста, на новой свадьбе настояла Марина Анисина. Сейчас она готовится к важному событию. Никита Джигурда организовал возлюбленной повестку для выезда из Франции, где введен карантин. Но 19 февраля был назначен суд по громкому делу Людмилы Браташ.
Актер рассказал, что завещание Браташ снова признано действительным и в данный момент в собственность Никиты Джигурды и олимпийской чемпионки оформляется квартира в Париже. Так вот по повестке в суд спортсменку выпустили в Россию.
Однако, узнав, что бракосочетание состоится, как публичное мероприятие, она не смогла прийти на пресс-конференцию. По словам Никиты Джигурды, сейчас Марина Анисина занята примеркой свадебного наряда.
Также эпатажный артист поведал, что в первый день знакомства с фигуристкой 25 июля 2007 года он пообещал ей показать, что такое "нестерильная любовь". Напомним, ранее стало известно, что пара поставит подпись в документе 22 февраля. Никита Джигурда отметил, что хотел бы жениться в День защитника отечества и в дату своей первой свадьбы в 2008 году.
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