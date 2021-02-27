Николь Кидман побили в опере за невежество

По словам артиста, они с супругой отправились послушать классическое произведение. Когда музыка стихла, пара подумала, что произведение окончено, и начала хлопать. Певец обернулся и заметил, что позади него несколько человек встали, поэтому решил тоже подняться со своего места.
Однако мужчина из заднего ряда просто взял и треснул Николь Кидман по лицу программкой. Кит Урбан возмутился ситуацией и решил защитить жену, хотя понимал, что все же стоит проявить сдержанность. В итоге словесная перепалка между посетителем оперы и голливудской актрисой привела к тому, что в зал вызвали полицию.
Стоит отметить, что хлопать между частями музыкального произведения считается неприличным. Правилом хорошего тона считается шикнуть на соседа, аплодирующего, пока оркестр переводит дыхание между частями. Видимо, зритель позади Николь Кидман слегка переборщил с нравоучениями.
Напомним, ранее голливудская актриса призналась, что в детстве и подростковом возрасте сильно переживала из-за того, что у нее чересчур высокий рост. В 13 лет девочка достигла уже 173 сантиметров, а к совершеннолетию вытянулась до 180. К счастью, позднее Николь Кидман нашла множество плюсов в своей статности.
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