"Горячая": Николь Кидман выставила все прелести напоказ

На этот раз Николь выложила
новую роскошную фотографию. Звезда стоит в поле и одета в светло-голубые джинсы с
заниженной талией и белую майку, привлекающую внимание к пышной груди и
плоскому животу Кидман. Она смотрит вверх и улыбается. Восхищенные пользователи оставили сотни комментариев под публикацией. "Ты
так горяча, королева", "Всегда великолепна внутри и снаружи", "Идеальна", "Вот
это я называю огонь", "Какая же красивая", "Где найти такую фигуру?", "Что за красотка", – писали они.
Напомним, недавно Николь Кидман жаловалась на моральное и физическое истощение после сериала "Отыграть назад". Картина стала очень успешной и была высоко оценена всеми, а актриса исполнила в ней главную роль.
Звезда рассказала, что съемки серьезно ударили по ее здоровью. Она слишком вжилась в роль и переживала все беды вместе с героиней. Николь подчеркнула, что в конце организм просто не выдержал нагрузки.
Кидман знает, что
многие коллеги используют специальные техники, чтобы избежать такой реакции иммунитета
и нервной системы. Однако на нее они не работают. Съемки в драмах даются актрисе непросто, так как делают ее вспыльчивой и вызывают повышенную тревожность.
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