"Не позорьтесь!": Рудковской досталось за плохие манеры

Яна Рудковская ведет активную светскую жизнь. Во время каждого выхода в свет продюсер подчеркивает свой статус, надевая самые лучшие наряды от именитых брендов. Супруга Евгения Плющенко часто бравирует тем, что сотрудничает с известными домами моды.
Например, недавно Рудковскую пригласили на роскошный ужин Louis Vuitton. 46-летняя блондинка опубликовала в "Инстаграм" множество кадров с мероприятия. Злопыхатели не заставили себя ждать. Интернет-пользователи не только раскритиковали внешний вид Яны, но и решили научить ее хорошим манерам.
На одном из видео подписчики заметили, что Рудковская, позирующая фотографу, поставила сумку на стол с едой и напитками. Один из пользователей Сети не выдержал и сделал замечание: "Сумку на стол не ставят". Другие подхватили: "Ага, тоже в глаза бросилось", "Деревня!", "Не позорьтесь, убирайте сумку!".
Яна Рудковская, которая порой вступает в полемику с подписчиками, на сей раз решила проигнорировать дискуссию. Впрочем, среди негативных комментариев есть и восторженные отзывы. Преданные поклонники одарили продюсера комплиментами за прекрасный образ на ужине.
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