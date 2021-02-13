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Чем только не торгуют: Рудковская зарегистрировала товарный знак "Гном Гномыч"

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стало известно, что бизнесмен из Пензы решил воспользоваться псевдонимом наследника Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Открытие недобросовестной фирмы привело к серьезным последствиям и реакции инстадивы.
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Так, судьба восьмилетнего Саши кардинально переменилась. Все начиналось с шуточного псевдонима "Гном Гномыч", звучащего лишь в семейном кругу. Позже Рудковская создала личный блог мальчика в "Инстаграм" и заявила об этом прозвище на всю страну.

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Теперь же звездная семейка решила получить авторские права на своего сына, являющегося уже неким брендом успешного продюсера. Сообщается, что Яна подала документы в Роспатент для регистрации товарного знака Александра Плющенко.

"Считаю, что бренд должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили, и, по-моему, понятно кто это. Я считаю, что мы имеем на него приоритетное право. Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь", – рассказала теледива.

Стоит отметить, что первые новости о заявлении Рудковской появились еще в начале февраля. Ходят слухи, что товарный знак "Гном Гномыч" включает в себя производство и продажу парфюмерии, косметики, столовых приборов, украшений, всевозможных аксессуаров и одежды. И холодное оружие!

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Более того, в дальнейшем владелец бренда сможет открыть ресторан под этой маркой или предоставлять услуги, связанные с воспитанием детей. Остается только гадать, к чему приведет подобная решительность Яны.

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Автор: 13 февраля 2021, 15:07 Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник
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Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

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