"Невозможно сдержать слёз": ошеломленная Бабкина назвала смерть Ланового "колоссальной потерей"

Надежда Бабкина опубликовала трогательный пост в своем "Инстаграм". Вместе со всей страной артистка скорбит по легенде советского кинематографа.
"Не будет никакого преувеличения, если сказать, что русский театр и кинематограф понесли колоссальную потерю в связи с уходом из жизни Василия Семёновича Ланового – легендарного артиста, настоящего рыцаря Вахтанговской сцены, выдающегося человека, блистательного романтического героя с огромным диапазоном характеров – от Вронского в "Анне Карениной" до Шервинского в "Дни Турбиных"" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – отметила эстрадная певица.
"Коллектив Московского государственного академического театра "Русская песня" выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Семёновича, а также коллегам театра имени Вахтангова", – завершила обращение Бабкина. Поклонники полностью согласились с каждым словом, сказанным ей. Некоторые пользователи сообщили, что им невероятно страшно, потому что за последнее время ушло слишком много уважаемых людей. "Один за другим – уходит ЭПОХА!!!! СКОРБИМ", "Легенды уходят одни за другими! Очень жаль", "Да, когда же это закончится, почему они умирают все??" – негодовали некоторые подписчики Надежды Бабкиной.
Другие предпочли присоединиться к ее теплому монологу. "Ох, какая потеря.. Велик Человек – Эпоха , Легенда", "Светлая память! Это был мой кумир, эталон Человека с большой буквы! "Ковид" нас беспощадно грабит, забирая любимых и дорогих нами людей!", "Василий Лановой это глыба нашего искусства. Эта утрата не восполнима", – писали они.
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