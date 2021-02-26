"Почему никто не спросит Степаненко?": жена Петросяна взвыла из-за травли

Супруга Евгения Петросяна была сильно раздражена сравнением с бывшей женой артиста Еленой Степаненко. По ее мнению, сравнивать женщин могут лишь те, у кого плохо со зрением.
Татьяна Брухунова уверена, что у нее с юмористкой ничего общего. Она искренне не понимает, почему никто не поинтересуется у Степаненко о ее сходстве с прежними возлюбленными Петросяна. Излишнее внимание прессы сильно напрягает девушку.
Татьяна Брухунова уверена, что достойно ответила сотрудникам СМИ. Она не стала вступать в перепалку и ругаться с ними, а покинула театр после премьеры спектакля.
Избранница Евгения Петросяна за два с половиной года публичной травли уже научилась противостоять разного рода провокациям, и это ее закалило. Теперь она старается не обращать внимание на подобные инциденты. Однако девушка подчеркнула, что привыкнуть к этому все-таки невозможно.
Напомним, ранее молодая жена юмориста посетила премьеру спектакля в театре "Модерн". Знаменитость атаковали репортеры, желающие разведать подробности ее личной жизни. Татьяна Брухунова родила от артиста сына Вагана. Звездная пара редко публикует совместные фото в соцсетях, чтобы не вызывать волну обсуждений.
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